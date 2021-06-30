У Канаді через аномальну спеку загинули понад 130 людей
Фото: у Канаді через аномальну спеку загинули понад 130 осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Канаді через аномальну спеку загинули понад 130 людей. Більшість з них були літніми людьми або мали супутні проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомляє BBC.
Температура в провінції Британська Колумбія продовжувала підвищуватися чотири дні поспіль і у вівторок в одному з міст майже досягла позначки в +50 градусів.
Жителі намагаються не залишати будинків без крайньої необхідності, але в Канаді будівлі рідко оснащені кондиціонерами, так як зазвичай літня температура повітря не перевищує +30 градусів.
Експерти кажуть, що зміна клімату призведе до збільшення частоти екстремальних погодних явищ, таких як хвилі тепла. Однак пов'язати якусь окрему подію з глобальним потеплінням складно.