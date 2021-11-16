В Канаде почти 300 человек в автомобилях застряли в горах из-за оползней

По его информации, в настоящее время идет спасательная операция с привлечением вертолетов Вооруженных сил Канады. По предварительным данным, на этом участке трассы могут находиться до 100 автомобилей.

Ранее сообщалось, что два больших оползня в воскресенье вечером перекрыли движение на одном из участков автотрассы в районе города Агассис, который находиться в 97 км к востоку от Ванкувера. Пока спасателям удалось вывезти 14 человек, несколько из них были доставлены в больницу. О жертвах информации не поступало.

В Британской Колумбии за последние сутки уже выпало 230 мм осадков в виде дождя, что составляет почти месячную норму. По данным синоптиков, до конца понедельника может выпасть в общей сложности до 300 мм осадков.

В связи с этим в регионе фиксируются массовые подтопления, часть жителей вынуждены были покинуть свои дома. Местами нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение.