У Канаді майже 300 осіб в автомобілях застрягли в горах через зсуви

Щонайменше 275 осіб, у тому числі 50 дітей, опинилися в пастці на автомобільній трасі в гірській місцевості. Проливні дощі викликали зсуви в провінції Британська Колумбія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.
За його інформацією, зараз йде рятувальна операція із залученням вертольотів Збройних сил Канади. За попередніми даними, на цій ділянці траси можуть перебувати до 100 автомобілів.
Раніше повідомлялося, що два великих зсуви в неділю ввечері перекрили рух на одній з ділянок автотраси в районі міста Агассіс, який знаходитися в 97 км на схід від Ванкувера. Поки рятувальникам вдалося вивезти 14 осіб, кілька з них були доставлені в лікарню. Про жертви інформації не надходило.
У Британській Колумбії за останню добу вже випало 230 мм опадів у вигляді дощу, що становить майже місячну норму. За даними синоптиків, до кінця понеділка може випасти в цілому до 300 мм опадів.
У зв'язку з цим в регіоні фіксуються масові підтоплення, частина жителів змушені були покинути свої будинки. Місцями порушено автомобільне та залізничне сполучення.