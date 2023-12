Канада засудила масовану атаку РФ ракетами і дронами по Україні

" Канада рішуче засуджує ракетні атаки та атаки безпілотників Росії на численні українські міста, включаючи Київ. Ми стоїмо з Україною і засуджуємо незаконне вторгнення Путіна", - йдеться у повідомленні.

Canada strongly condemns the missile and drone attacks by Russia against multiple Ukrainian cities, including #Kyiv. We #StandWithUkraine and condemn Putin’s illegal invasion.