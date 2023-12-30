Канада засудила масовану атаку РФ ракетами і дронами по Україні

Міністерство закордонних справ Канади засудило атаку РФ по Україні 29 грудня ракетами і дронами, яка стала наймасованішою з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Канади в соцмережі Х .

" Канада рішуче засуджує ракетні атаки та атаки безпілотників Росії на численні українські міста, включаючи Київ. Ми стоїмо з Україною і засуджуємо незаконне вторгнення Путіна", - йдеться у повідомленні.

Canada strongly condemns the missile and drone attacks by Russia against multiple Ukrainian cities, including #Kyiv. We #StandWithUkraine and condemn Putin’s illegal invasion. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) December 29, 2023

Варто зазначити, Канада, попри те, що розташована далеко від нашої держави, підтримала українців у загарбницькій війні, яку розв'язала Російська Федерація.

Оттава надала Україні військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, підтримала санкції проти Росії. Також у травні 2022 року після звільнення півночі прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав із візитом до Києва.

Масований ракетний обстріл Росією України 29 грудня

29 грудня російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні з початку повномасштабної війни. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

Загалом у повітряному просторі було зафіксовано 158 ворожих цілей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити в небі 114 цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Більш детально про наслідки удару окупантів - у матеріалі РБК-Україна.