Канада запровадить санкції проти осіб, причетних до дестабілізації ситуації у Молдові

Канада має намір запровадити новий набір санкцій на осіб і пов’язані з ними організації в Молдові, які ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Прем’єр-міністр Джастін Трюдо та президент Молдови Мая Санду провели зустріч, обговорили глобальні наслідки війни РФ проти України, а також безпеку у Східній Європі.
"Прем’єр-міністр підтвердив підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності Молдови перед лицем російської агресії та дестабілізуючої діяльності, включаючи дезінформацію, гібридну тактику, втручання та підтримку сепаратистського регіону Придністров’я", - сказав Трюдо.
Трюдо підкреслив підтримку Молдови з боку Канади, оголосивши про нову ініціативу, яка допоможе підвищити здатність Національної поліції Молдови забезпечувати безпеку, особливо в районах з великою кількістю біженців і мігрантів.
"Канада також оголосила про намір запровадити новий набір санкцій відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи щодо незаконного та жорстокого вторгнення Росії та окупації України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці нові правила дозволять Канаді накладати санкції на осіб і пов’язані з ними організації в Молдові, які систематично порушують права людини, ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку або беруть участь у значних корупційних діях.
Нагадаємо, що Європейський союз зможе накладати санкції на осіб, відповідальних за підтримку чи здійснення дій, які підривають чи загрожують суверенітету та незалежності Молдови.
Президент Молдови Мая Санду заявила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.
До цього українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові, метою якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.