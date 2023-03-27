Канада ввела санкции против иранцев, производящих беспилотники и баллистические ракеты
В понедельник, 27 марта, Канада ввела десятый пакет санкций против Ирана. Под ограничения попали изготовители беспилотников и баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Канады.
"В сегодняшнем списке санкций восемь физических и двух юридических лиц, в том числе высокопоставленные иранского Корпуса стражей исламской революции и сил правопорядка - за грубые и систематические нарушения прав человека в Тегеране, а также в курдских и азербайджанских районах на северо-западе Ирана", - говорится. в сообщении.
Отмечается, что под ограничения попали высокопоставленные должностные лица, занимающиеся производством беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет в Иране.
"Находящиеся под санкциями организации поддерживают иранский режим, помогая ему нарушать и манипулировать онлайн-коммуникациями протестующих против режима или обеспечивая тактическим снаряжением, которое используется для жестокого подавления демонстраций", - добавили в МИД Канады.
Этот список включает:
- Хасан Хасанзаде - командующий силами КСИР в Тегеране;
- Голамхосейн Мохаммади Асл - командующий силами КСИР в провинции Ардебиль;
- Аббас Нильфорушан - заместитель командующего оперативного командования КСИР;
- Аббас-Али Мохаммадян - начальник полиции Тегерана;
- Гасем Дамавандян - старший исполнительный директор Qods Aviation Industries;
- Надер Хун Сиаваш - директор организации аэрокосмической промышленности;
- Imen Sanat Zaman Fara - компания по производству снаряжения для силовых структур
- Ravin Academy - учебный институт, специализирующийся на кибербезопасности.
Напомним, что в понедельник, 27 февраля, Канада ввела новые санкции против Ирана.
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