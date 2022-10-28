UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Канада запровадила нові санкції проти РФ: хто потрапив до списку

Фото: Канада запровадила нові санкції проти РФ (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 28 жовтня, Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили ще 35 громадян, у тому числі керівники компанії "Газпром"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

"Сьогодні ми додаємо до цього списку ще 35 осіб, у тому числі впливових керівників державної енергетичної компанії "Газпром", і запроваджуємо санкції щодо шести компаній енергетичного сектору", - заявив прем'єр.

Санкції запровадили проти "Лукойлу", "Трансойлу", СОГАЗу та "Національної нерудної компанії". Також до списку санкцій увійшли Новак, Мантуров, Шульгінов та Зубков.

Він також оголосив, що Канада має намір запровадити нові санкції щодо представників російського сектору юстиції та безпеки, включаючи співробітників поліції та слідчих, прокурорів, суддів та співробітників в'язниць, причетних до грубих та систематичних порушень прав людини щодо лідерів російської опозиції.

Ці заходи Канада запроваджує, аби посилити тиск на російський режим.

Нагадаємо, що раніше Канада запровадила нові санкції проти Росії через проведення "референдумів" в Україні. До списків увійшли представники дітей російських політиків та представників окупаційних "адміністрацій".

Пізніше, Канада запровадила нові санкції проти Росії через серйозні порушення міжнародного миру та безпеки, що призвели до міжнародної кризи. До списку потрапили відомі російські пропагандисти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазпромРосійська ФедераціяКанадаСанкції проти РосіїВійна в Україні