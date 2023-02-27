Канада запровадила нові санкції проти Ірану: хто потрапив під обмеження

У понеділок, 27 лютого, Канада запровадила нові санкції проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Канади.
Влада Канади включила ще 12 фізичних осіб до списку санкцій щодо Ірану. Нові фігуранти пов'язані із порушенням прав людини в Ірані.
"У сьогоднішньому списку санкцій високопосадовці Корпусу вартових ісламської революції та сил правопорядку, які брали участь у грубих та систематичних порушеннях прав людини в Ірані", - йдеться у повідомленні.
У список внесли наступних осіб:
"Сьогоднішні заходи забороняють вести справи із зазначеними у списку особами, фактично заморожуючи будь-які активи, які вони можуть мати у Канаді. Особи, внесені до списку у зв'язку з грубими та систематичними порушеннями прав людини, також не допускаються до Канади", - додали в МЗС.
Нагадаємо, що Канада ввела санкції проти Росії, Ірану та М'янми через ймовірні порушення прав людини урядами країн.
Канадське розвідувальне агентство розслідує повідомлення від людей, які проживають у країні та отримали погрози вбивством з боку Ірану.
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