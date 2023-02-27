RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада ввела новые санкции против Ирана: кто попал под ограничения

Фото: Канада ввела новые санкции против Ирана (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 27 февраля, Канада ввела новые санкции против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Канады.

Власти Канады включили еще 12 физических лиц в список санкций в отношении Ирана. Новые фигуранты связаны с нарушением прав человека в Иране.

"В сегодняшнем списке санкций чиновники Корпуса стражей исламской революции и сил правопорядка, принимавших участие в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране", - говорится в сообщении.

В список внесли следующих лиц:

  • Мортеза Мир Агай, командующий военизированными формированиями Басидж в Санандадже, провинция Курдистан;
  • Исмаил Зарей Куша, губернатор провинции Курдистан;
  • Сейех Садег Хоссейни, генерал КСИР и командующий корпусом Бейт аль-Моккадас КСИР в провинции Курдистан;
  • Рахим Джаханбахш, второй бригадный генерал ЛЭФ и командующий ЛЭФ в провинции Западный Азербайджан.

"Сегодняшние мероприятия запрещают вести дела с указанными в списке лицами, фактически замораживая любые активы, которые они могут иметь в Канаде. Лица, внесенные в список в связи с грубыми и систематическими нарушениями прав человека, также не допускаются в Канаду", - добавили в МИД.

Напомним, что Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами стран.

Канадское разведывательное агентство расследует сообщения от проживающих в стране людей, получивших угрозы убийством со стороны Ирана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаИранСанкции против Ирана