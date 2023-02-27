Канада ввела новые санкции против Ирана: кто попал под ограничения

В понедельник, 27 февраля, Канада ввела новые санкции против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Канады.
Власти Канады включили еще 12 физических лиц в список санкций в отношении Ирана. Новые фигуранты связаны с нарушением прав человека в Иране.
"В сегодняшнем списке санкций чиновники Корпуса стражей исламской революции и сил правопорядка, принимавших участие в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране", - говорится в сообщении.
В список внесли следующих лиц:
"Сегодняшние мероприятия запрещают вести дела с указанными в списке лицами, фактически замораживая любые активы, которые они могут иметь в Канаде. Лица, внесенные в список в связи с грубыми и систематическими нарушениями прав человека, также не допускаются в Канаду", - добавили в МИД.
Напомним, что Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами стран.
Канадское разведывательное агентство расследует сообщения от проживающих в стране людей, получивших угрозы убийством со стороны Ирана.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.