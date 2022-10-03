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Канада запровадила нові санкції проти іранських чиновників

Фото: Канада запровадила нові санкції проти іранських чиновників (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Канада ввела нові санкції проти Ірану за передбачувані порушення прав людини, зокрема за смерть Махси Аміні, яка померла, перебуваючи під вартою в іранській "поліції моралі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

"Ці санкції є відповіддю на грубі порушення прав людини, які були вчинені в Ірані, в тому числі на систематичне переслідування жінок і, зокрема, на кричущі дії, вчинені так званою "поліцією моралі" Ірану, які призвели до смерті Махси Аміні", — йдеться у заяві уряду Канади.

Під санкції потрапили 25 фізичних та 9 юридичних осіб, у тому числі посадові особи Корпусу вартових ісламської революції та його міністерства розвідки та безпеки.

Раніше вже Канада ввела санкції щодо 41 іранської фізичної особи та 161 іранської компанії.

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Міністерства розвідки та безпеки Ірану. Також до списку санкцій потрапив глава відомства Ісмаїл Хатіб.

Також стало відомо, що Сполучені Штати ввели санкції щодо трьох іранських компаній, які виробляють ударні безпілотники на замовлення російської армії.

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КанадаСанкції проти ІрануІран