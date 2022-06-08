Канада запретила предоставлять ряд услуг россиянам: полный список

Канада запретила предоставлять ряд услуг россиянам. В список вошли 28 услуг, которые теперь нельзя предоставлять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте МИД Канады.

Как уточняется в описании, любому, кто проживает в Канаде и канадцам за пределами страны запрещается предоставлять России или гражданам РФ следующие услуги:

"Канада внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах, касающихся России, запрещающие предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее Канада ввела санкции против 22 россиян и 4 компаний. Среди персон, включенных в санкционный список, фигурирует и Алина Кабаева, причем под №1.

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