Канада запретила предоставлять ряд услуг россиянам: полный список

"Канада внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах, касающихся России, запрещающие предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги", - говорится в сообщении.
Санкции начали действовать со вторника, 7 июня.
Как уточняется в описании, любому, кто проживает в Канаде и канадцам за пределами страны запрещается предоставлять России или гражданам РФ следующие услуги:
строительные работы;
розничная реализация моторного топлива;
продажа за вознаграждение или на договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов;
услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и сопутствующими товарами;
розничная реализация мазута, газа в баллонах, угля и древесины;
услуги по ремонту предметов личного и домашнего обихода;
прочие услуги по предоставлению жилья;
транспортировка нефти и природного газа;
услуги водного транспорта, грузовые перевозки;
услуги водного транспорта. Услуги буксировки и толкания;
услуги по хранению жидкостей или газов;
услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора;
компьютерные и сопутствующие услуги;
услуги в области исследований и разработок;
бухгалтерские, аудиторские и бухгалтерские услуги;
услуги по исследованию рынка и опросу общественного мнения;
консультационные услуги по вопросам управления;
услуги, связанные с консультационными услугами по вопросам управления;