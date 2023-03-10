Канада заборонила імпорт російської сталі та алюмінію

"Канада заборонила імпорт усієї російської алюмінієвої продукції, такої як некований алюміній, алюмінієві листи і готові вироби, включно з контейнерами та іншими предметами домашнього вжитку, виготовленими з алюмінію", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що також заборонено ввезення всієї первинної російської сталевої продукції, включно із залізом і нелегованою сталлю, напівфабрикатами та готовою продукцією, такою як труби і трубки.

Нагадаємо, уряду Канади рекомендували застосовувати юридичні механізми, що дозволяють конфіскувати кошти РФ, що потрапили під санкції.

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