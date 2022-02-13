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Канада виводить з України частину своїх військових в інші країни Європи

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Оттава, Неділя 13 лютого 2022 22:46
Канада виводить з України частину своїх військових в інші країни Європи Фото: Канада виводить з України частину військових в інші країни Європи (twitter.com/Legion_Magazine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони Канади виводить з України в інші країни Європи частину своїх військових. Як пояснили в канадському оборонному відомстві, рішення прийнято у зв'язку із загрозою вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Канади.

Як зазначили в оборонному відомстві, передислокація канадських військових з України в інші країни Європи пов'язана зі складною оперативною обстановкою, викликаною загрозою вторгнення Росії. У Міноборони підкреслили, що виводять своїх військових тимчасово.

"Переміщення персоналу Об'єднаної оперативної групи - Україна (JTF-U) не означає закінчення місії, а дозволяє переорієнтувати зусилля, забезпечуючи при цьому безпеку представників Збройних сил Канади", - уточнили у відомстві.

У Міноборони Канади не назвали ні кількість виведених з України військових, ні країни, куди їх передислокували.

Нагадаємо, на початку лютого Канада перемістила частину своїх військових у західні регіони України.

Зазначимо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван не зміг назвати точну дату вторгнення Росії в Україну.

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