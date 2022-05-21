ru ua
Сб, 21 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Канада выделит Украине дополнительный кредит почти на 200 млн долларов

Новина українською →
Канада, Суббота 21 мая 2022 01:49
Канада выделит Украине дополнительный кредит почти на 200 млн долларов Фото: Канада выделит Украине дополнительный кредит (flickr.com)
Автор: Роман Мирончук

Канада предоставит Украине дополнительный кредит на 250 миллионов канадских долларов, что составляет около 195 миллионов долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Канады.

"Сегодня на встрече министров финансов и управляющих центральных банков G7 в Германии достопочтенная Христя Фриланд, вице-премьер и министр финансов, объявила о выделении Украине дополнительного кредита в размере 250 миллионов долларов через счет для Украины, администрируемый МВФ", - говорится в сообщении.

В общей сложности Канада в этом году предоставила Украине финансовую помощь в размере до 1,87 миллиарда канадских долларов.

"Эти средства являются дополнением к крупной сумме, выделенной на военную помощь, гуманитарные интервенции и меры, связанные с иммиграцией", - отметил Минфин Канады.

В ведомстве также заявили, что вместе со своими союзниками из "Большой семерки" (G7) Канада продолжит поддерживать Украину в защите суверенитета и демократии.

Напомним, страны G7 выделили Украине почти 20 млрд долларов помощи.

Мы также писали о том, что Канада ввела новые санкции против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Канада
NEWS
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков