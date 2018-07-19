Канада готова принять международную конференцию по реформам в Украине

Гройсман провел встречу с министром международного развития и франкофонии Канады Мари-Клод Бибо

Канада готова принять следующую международную конференцию по вопросам реформ в Украине. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Так, Гройсман провел встречу с министром международного развития и франкофонии Канады Мари-Клод Бибо, в ходе которой поблагодарил за готовность Канады принять международную конференцию по реформам в Украине.

По словам украинского премьер, Канада для Украины занимает особое место, страна помогает в отражении агрессии Российской Федерации.

Кроме того, Гройсман заявил о важности поддержки реформ в Украине и добавил, что Канада с 2014 года объявила о реализации более 60 проектов на 400 млн канадских долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в 2019 году конференция по реформам в Украине пройдет в Канаде.