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Канада вводит новые санкции против Беларуси за поддержку РФ в войне против Украины

Фото: глава МИД Канады Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады вводит новые санкции против руководства Беларуси. В частности, за участие страны и поддержку в российском вторжении в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

Новые санкции вводятся в отношении 22 высокопоставленных чиновников Министерства обороны Беларуси, которые поддержали нападение на Украину, позволив Беларуси служить "стартовой площадкой" для российского вторжения.

"Мир с ужасом наблюдает за бессмысленным насилием, происходящим в Украине. В то время как Канада вводит жесткие санкции против российского режима, белорусское руководство также должно быть привлечено к ответственности за содействие и поддержку неспровоцированных нападений Владимира Путина", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

При этом она добавила, что Канада призывает Александра Лукашенко прекратить поддержку российского вторжения в Украину.

"Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия. Мир наблюдает", - добавила глава МИД Канады.

Отметим, что Канада ввела санкции против более чем 500 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси с момента вторжения России в Украину 24 февраля.

Война России против Украины продолжается двадцать второй день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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