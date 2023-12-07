Канада ввела заборону на прямий імпорт російських алмазів

"Реалізація цієї заборони у співпраці з нашими партнерами по "Великої сімці" надсилає Росії чіткий сигнал: ми не потерпимо використання російських доходів від алмазів для фінансування війни. Ми закликаємо президента (РФ Володимира – ред.) Путіна негайно покласти край цій невиправданій агресивній України. Ми продовжимо підтримувати українців стільки, скільки потрібно", - заявила Жолі.

Повідомляється, що Канада продовжить працювати зі своєю "Великою сімкою" та іншими міжнародними партнерами над впровадженням комплексних заходів контролю та перевірки для заборони російських алмазів.

Заборона російських алмазів

Раніше президент США Джо Байден та лідери країн "Великої сімки" погодилися ввести заборону на російські алмази. Заборона на імпорт набуде чинності з 1 січня 2024 року, потім протягом року поступово запроваджуватиметься ембарго на обіг каменів.

Згідно з новими заходами, країни заборонять непромислові алмази з Росії до січня, а російські алмази, які продаються третіми країнами, - з березня.

Євросоюз також працює над забороною алмазів із РФ. За даними The Guardian, у центрі пропозицій Єврокомісії, які ще мають бути схвалені лідерами ЄС на наступному саміті у грудні, лежать кроки, спрямовані на перекриття комерційних доходів Росії. До них входить повна заборона на продаж усередині блоку російських алмазів та ювелірних виробів з використанням дорогоцінного каміння сибірських копалень.