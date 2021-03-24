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Канада ввела санкции против России из-за ситуации с Навальным

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Канады ввело санкции против России из-за отравления и приговора оппозиционеру Алексею Навальному. В санкционный список попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и еще восемь граждан России.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.

Также под санкции попали:

  • первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко,
  • директор Росгвардии Виктор Золотов,
  • начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин,
  • заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов,
  • полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло,
  • руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников,
  • руководитель Генеральной прокуратуры Игорь Краснов.

"Сегодня Канада наложила санкции на 9 российских должностных лиц, причастных к покушению на Алексея Навального, его судебному преследованию и тех, кто заставил замолчать россиян, протестовавших против его лечения", - написал министр иностранных дел Канады Марк Гарно в Twitter.

Напомним, 2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления химическим ядом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше", поскольку он не отмечался в инспекции после лечения в Германии. В итоге ему заменили условный срок на реальный.

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Новости Украины КанадаНавальныйСанкции против России
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