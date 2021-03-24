Канада ввела санкции против России из-за ситуации с Навальным

Министерство иностранных дел Канады ввело санкции против России из-за отравления и приговора оппозиционеру Алексею Навальному. В санкционный список попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и еще восемь граждан России.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.
Также под санкции попали:
"Сегодня Канада наложила санкции на 9 российских должностных лиц, причастных к покушению на Алексея Навального, его судебному преследованию и тех, кто заставил замолчать россиян, протестовавших против его лечения", - написал министр иностранных дел Канады Марк Гарно в Twitter.
Напомним, 2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.
Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления химическим ядом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше", поскольку он не отмечался в инспекции после лечения в Германии. В итоге ему заменили условный срок на реальный.