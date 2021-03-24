Канада ввела санкції проти Росії через ситуацію з Навальним

Міністерство закордонних справ Канади ввело санкції проти Росії через отруєння і вироку опозиціонеру Олексію Навальному. У санкційний список потрапили директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков та ще вісім громадян Росії.
Також під санкції потрапили:
"Сьогодні Канада наклала санкції на 9 російських посадових осіб, причетних до замаху на Олексія Навального, його судового переслідування і тих, хто змусив замовкнути росіян, які протестували проти його лікування", - написав міністр закордонних справ Канади Марк Гарно у Twitter.
Нагадаємо, 2 березня ЄС ввів санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.
Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічною отрутою. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) звинуватила опозиціонера в порушення умов випробувального терміну у справі "Ів Роше", оскільки він не відзначався в інспекції після лікування в Німеччині. У підсумку йому замінили на умовний термін на реальний.