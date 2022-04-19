Канада ввела санкции против главы Центробанка РФ и олигархов
Фото: Канада вводит санкции против российских олигархов (flickr.com/ciska_van_geer)
Правительство Канады расширило санкции против России, в частности против окружения Владимира Путина. В санкционный список попали еще 14 олигархов.
Отмечается, что санкции ввели в отношении близких соратников российского режима и членов их семей. В список попали:
- Петр Авен (бизнесмен, соучредитель "Альфа-банка");
- Олег Бойко (предприниматель, международный инвестор);
- Михаил Фридман (олигарх, соучредитель "Альфа-банка");
- Михаил Гуцериев (бизнесмен, владелец "РуссНефти");
- Игорь Макаров (предприниматель);
- Эльвира Набиуллина (глава Центробанка России);
- Сергей Ролдугин (виолончелист, дирижер и предприниматель);
- Александр Торшин (сенатор, госдеятель, бывший замглавы Центробанка);
- Александр Пономаренко (председатель Международного аэропорта Шереметьево);
- Герман Хан (бизнесмен, соучредитель "Альфа-банка");
- Катерина Тихонова (дочь президента РФ Владимира Путина);
- Мария Воронцова (дочь президента РФ Владимира Путина);
- Мария Лаврова (жена главы МИД РФ Сергея Лаврова);
- Екатерина Винокурова (дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова).