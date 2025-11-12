Канада ввела нові санкції проти Росії: під ударом танкери та кіберінфраструктура

Як зазначили у відомстві, нові заходи Канади ще більше збільшують економічні витрати для Росії за її неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну, оскільки вони спрямовані на її енергетичні доходи та фінансові ресурси, а також погіршують її звичайний та гібридний військовий потенціал.

Санкції охоплюють 100 суден "тіньового флоту" РФ, а також 13 осіб та 11 організацій, зокрема кількох причетних до розробки та розгортання російської програми безпілотників.

У міністерстві наголосили, що Канада залишається лідером у боротьбі з військовими технологіями, на які Росія покладається у своїх зусиллях щодо отримання переваги на полі бою проти України.

Канада також вперше запровадила санкції проти організацій, що постачають кіберінфраструктуру, що використовується в російських гібридних стратегіях проти України.

Кілька російських компаній, що займаються скрапленим природним газом, також потрапили під санкції, оскільки РФ продовжує покладатися на доходи від енергетики для фінансування своєї агресивної війни проти України.

"Ці заходи є прямою відповіддю на пріоритети України та підтримують поточні зусилля G7 щодо посилення економічного тиску на Росію, щоб вона припинила війну, і загалом узгоджуються із санкціями, нещодавно оголошеними США, Європейським Союзом та Великою Британією", - зазначили у відомстві.