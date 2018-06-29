Канада введет ответные пошлины против США с июля

По словам Фриланд, Канада не будет устраивать эскалацию, но и не отступит

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что страна введет ответные пошлины против Соединенных Штатов Америки (США) с 1 июля 2018 года. Об этом сообщает CNBC.

"Мы не будем устраивать эскалацию, но и не отступим", - отметила Фриланд.

По ее словам, ставка новых ввозных пошлин на некоторые американские товары составит 15 и 25%. В частности, речь идет о йогуртах, кофе, туалетной бумаге и спальных мешках. Общий объем ввозимых товаров, которые затронут новые пошлины, составит 12,6 млрд долларов.

Напомним, Европейская комиссия 20 июня приняла постановление о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из США в ответ на аналогичное решение американской администрации.

Так, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп ранее высказал мнение, что Канада не должна поднимать пошлины в ответ на торговые ограничения Вашингтона, поскольку страна и так имеет высокий профицит торговли с США.