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Интервью

Канада введет ответные пошлины против США с июля

НовостиЭкономика    29.06.2018 - 20:50
Фото: Христя Фриланд (kmu.gov.ua)
Фото: Христя Фриланд (kmu.gov.ua)

По словам Фриланд, Канада не будет устраивать эскалацию, но и не отступит

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что страна введет ответные пошлины против Соединенных Штатов Америки (США) с 1 июля 2018 года. Об этом сообщает CNBC.

"Мы не будем устраивать эскалацию, но и не отступим", - отметила Фриланд.

По ее словам, ставка новых ввозных пошлин на некоторые американские товары составит 15 и 25%. В частности, речь идет о йогуртах, кофе, туалетной бумаге и спальных мешках. Общий объем ввозимых товаров, которые затронут новые пошлины, составит 12,6 млрд долларов.

Напомним, Европейская комиссия 20 июня приняла постановление о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из США в ответ на аналогичное решение американской администрации.

Так, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп ранее высказал мнение, что Канада не должна поднимать пошлины в ответ на торговые ограничения Вашингтона, поскольку страна и так имеет высокий профицит торговли с США.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Канада, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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