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Канада введе відповідні мита проти США з липня

НовиниЕкономіка    29.06.2018 - 20:50
Фото: Христя Фріланд (kmu.gov.ua)
Фото: Христя Фріланд (kmu.gov.ua)

За словами Фріланд, Канада не влаштовуватиме ескалацію, але і не відступить

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що країна введе відповідні мита проти Сполучених Штатів Америки (США) з 1 липня 2018 року. Про це повідомляє CNBC.

"Ми не будемо влаштовувати ескалацію, але і не відступимо", - зазначила Фріланд.

За її словами, ставка нових ввізних мит на деякі американські товари складе 15 і 25%. Зокрема, мова йде про йогурти, каву, туалетний папір і спальні мішки. Загальний обсяг ввезених товарів, яких торкнуться нові мита, складе 12,6 млрд доларів.

Нагадаємо, Європейська комісія 20 червня ухвалила постанову про введення додаткових 25% мит на імпорт з США у відповідь на аналогічне рішення американської адміністрації.

Так, президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп раніше висловив думку, що Канада не повинна піднімати мита у відповідь на торговельні обмеження Вашингтона, оскільки країна і так має високий профіцит торгівлі з США.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Канада, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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