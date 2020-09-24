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Канада вступила во вторую волну пандемии коронавируса, - Трюдо

Оттава, Четверг 24 сентября 2020 06:33
Канада вступила во вторую волну пандемии коронавируса, - Трюдо
Фото: Джастин Трюдо (president.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна вступила во вторую волну пандемии коронавируса. Он предупредил, что ситуация ухудшится, если люди не будут следовать общим рекомендациям.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, вторая волна возникает в четырех крупных провинциях страны.

"Мы находимся на грани падения, которое может быть намного хуже весны. У нас есть возможность взять эту вторую волну под контроль. Я знаю, что мы можем это сделать", - сказал Трюдо.

Число случаев COVID-19 в Канаде за последние дни резко возросло: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось 1123 новых случая по сравнению со средним ежедневным показателем в 380 случаев в середине августа.

Согласно последним правительственным данным, общее количество инфицированных достигло 147 753 человек.

Ранее правительство Канады заключило соглашение с двумя американскими компаниями Novavax и Johnson & Johnson о предварительном заказе миллионов доз вакцин против COVID-19.

Напомним, в ВОЗ заявили, что уровень передачи заболевания COVID-19 в европейских странах вызывает беспокойство.

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