Канада вступила в другу хвилю пандемії коронавіруса, - Трюдо

Фото: Джастин Трюдо (president.gov.ua)

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна вступила в другу хвилю пандемії коронавіруса. Він попередив, що ситуація погіршиться, якщо люди не будуть дотримуватись загальним рекомендацям.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, друга хвиля виникає в чотирьох великих провінціях країни.

"Ми знаходимося на межі падіння, яке може бути набагато гірше весни. У нас є можливість взяти цю другу хвилю під контроль. Я знаю, що ми можемо це зробити", - сказав Трюдо.

Число випадків COVID-19 в Канаді за останні дні різко зросла: в середньому за останній тиждень щодня реєструвалося 1123 нових випадки в порівнянні із середнім щоденним показником в 380 випадків в середині серпня.

Згідно з останніми урядовими даними, загальна кількість інфікованих досягла 147 753 осіб.

Раніше уряд Канади уклало угоду з двома американськими компаніями Novavax і Johnson & Johnson про попередньому замовленні мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

Нагадаємо, в ВООЗ заявили, що рівень передачі захворювання COVID-19 в європейських країнах викликає занепокоєння.