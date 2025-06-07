Канада вирішила, чи продовжувати безмитний режим для товарів з України

Як пояснив канадський міністр, таке рішення ухвалили з огляду на консенсус, якого минулого місяця досягли міністри фінансів та голови центральних банків країн G7.

"Канада підтвердила свою підтримку справедливого та тривалого миру в Україні, зокрема через військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Це оголошення підкріплює це зобов'язання, допомагаючи підтримувати економіку України та демонструючи рішучість Канади підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав Франсуа-Філіп Шампань.

За час дії безмитного режиму, за даними канадського уряду, Канада імпортувала товарів з України на суму понад 35 млн канадських доларів (майже 26 млн доларів США), при цьому 8,5 млн канадських доларів (майже 6 млн доларів США) було звільнено від митних зборів.

Продовження безмитного режиму, як очікується, дозволить за рік звільнити від митних зборів приблизно 1,2 млн канадських доларів (приблизно 876 тисяч доларів США).