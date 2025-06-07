Канада вирішила, чи продовжувати безмитний режим для товарів з України

Канада продовжила безмитний режим для українських товарів до 2026 року.
Про це заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію канадського уряду.
Як пояснив канадський міністр, таке рішення ухвалили з огляду на консенсус, якого минулого місяця досягли міністри фінансів та голови центральних банків країн G7.
"Канада підтвердила свою підтримку справедливого та тривалого миру в Україні, зокрема через військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Це оголошення підкріплює це зобов'язання, допомагаючи підтримувати економіку України та демонструючи рішучість Канади підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав Франсуа-Філіп Шампань.
За час дії безмитного режиму, за даними канадського уряду, Канада імпортувала товарів з України на суму понад 35 млн канадських доларів (майже 26 млн доларів США), при цьому 8,5 млн канадських доларів (майже 6 млн доларів США) було звільнено від митних зборів.
Продовження безмитного режиму, як очікується, дозволить за рік звільнити від митних зборів приблизно 1,2 млн канадських доларів (приблизно 876 тисяч доларів США).
Нагадаємо, днями Євросоюз продовжив митний режим для української сталі. Митний безвіз продовжили для України відразу на 3 роки.
Але водночас з 6 червня перестав діяти безмитний режим з ЄС на інші українські товари. До поки Україна та ЄС не проведуть переговори та не приймуть нові, довгострокові правила торгівлі буде діяти перехідним період. Детальніше про те, як України та ЄС тепер будуть торгувати, - у матеріалі РБК-Україна.
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