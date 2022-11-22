Канада випустила держоблігації на підтримку України

Облігації дозволять жителі Канади надавати пряму підтримку Україні.

"Канадці тепер можуть купувати суверенні облігації України. Ці облігації дозволяють канадцям надавати пряму підтримку Україні, щоб український уряд міг продовжувати надавати основні послуги", - йдеться у повідомленні.

Сума облігацій становить 500 млн доларів.

Канадці, які придбають ці цінні папери, фактично куплять звичайні п'ятирічні канадські урядові облігації з чинною процентною ставкою 3,3%, що залежатиме від ринкових умов на момент проведення операції.

Нагадаємо, Канада надасть додаткову військову допомогу у розмірі 500 млн канадських доларів. Це має допомогти ЗСУ захистити Україну від російської агресії.

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