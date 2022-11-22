Канада выпустила гособлигации в поддержку Украины

Облигации позволят жители Канады оказывать прямую поддержку Украине.

"Канадцы теперь могут покупать суверенные облигации Украины. Эти облигации позволяют канадцам оказывать прямую поддержку Украине, чтобы украинское правительство могло продолжать предоставлять основные услуги", - говорится в сообщении.

Сумма облигаций составляет 500 млн долларов.

Канадцы, которые приобретут эти ценные бумаги, де-факто купят обычные пятилетние канадские правительственные облигации с действующей процентной ставкой 3,3%, что будет зависеть от рыночных условий на момент проведения операции.

Напомним, Канада предоставит дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов. Это должно помочь ВСУ защитить Украину от российской агрессии.

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