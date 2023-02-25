Канада не виключає, що навчатиме українських пілотів, - Трюдо

Канада готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції в Торонто, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За словами Трюдо, Канада завжди шукає можливості для навчання та підтримки своїх партнерів, і включення українських пілотів до льотної тренувальної програми є однією з таких можливостей.

"Наразі ми навчаємо українських танкістів використовувати Leopard 2, які їм передаємо. Ми завжди відкриті до того, аби робити більше. Ми обговорюватимемо з українцями те, як їм найкраще допомогти", - заявив Трюдо.

Крім того, прем’єр-міністр нагадав, що в рамках канадської тренувальної місії UNIFIER більше 35 тисяч українських захисників пройшли курс навичок сучасного бою, що допомогло їм бути ефективнішими під час бойових дій.