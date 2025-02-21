Канада відповіла Трампу хокейною перемогою на заяву про 51-й штат (відео)

В турнірі, ігри якого проходили з 12 до 20 лютого в американському Бостоні та канадському Монреалі, брали участь збірні США, Канади, Швеції та Фінляндії. Вони були складені лише з гравців, що виступають у НХЛ.

Спочатку провели круговий раунд, у якому найкращий результат показали американці – 6 очок. Вони перемогли Фінляндію (6:1), Канаду (3:1) та поступилися Швеції (1:2). По п'ять балів набрали канадці та шведи, але північноамериканська команда випередила європейську за рахунок успіху в очному матчі – 4:3 (в овертаймі).

За регламентом дві перші збірні в таблиці проводили вирішальний фінальний поєдинок за трофей. Тому США і Канада зійшлися на льоду вдруге.

На тлі останніх подій принципове спортивне протистояння переросло в політичне. Фінал проходив у Бостоні і представники американської збірної запросили відвідати гру президента США Дональда Трампа. Той на матч не приїхав, але відзначився черговою провокативною заявою.

"Сьогодні вранці я зателефоную нашій великій американській хокейній команді, щоб надихнути їх на перемогу ввечері проти Канади, яка з набагато нижчими податками і набагато сильнішою безпекою, одного дня, можливо, скоро, стане нашим заповітним і дуже важливим 51-м штатом.

Сьогодні ввечері я виступатиму перед губернаторами у Вашингтоні, на жаль, не зможу бути присутнім. Але ми всі будемо спостерігати, і якщо губернатор Трюдо захоче приєднатися до нас, ми будемо дуже раді його бачити. Щасти вам усім і чудової гри сьогодні ввечері!" – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Хокейна гра видалася дуже напруженою. Канадці відкрили рахунок, але американці зрівняли, а в другому періоді вийшли вперед. "Кленові" відновили рівновагу і основний час завершився унічию – 2:2. А долю фіналу і турніру загалом вирішила шайба канадського форварда "Едмонтона" Коннора Макдевіда в додатковий період. Канада перемогла – 3:2.

Після перемоги час робити заяву настав вже для прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

"Ви не можете забрати нашу країну – і ви не можете забрати нашу гру", – сказав він.