Канада ответила Трампу хоккейной победой на заявление о 51-м штате (видео)

В турнире, игры которого проходили с 12 по 20 февраля в американском Бостоне и канадском Монреале, участвовали сборные США, Канады, Швеции и Финляндии. Они были составлены только из игроков, выступающих в НХЛ.

Сначала провели круговой раунд, в котором лучший результат показали американцы - 6 очков. Они победили Финляндию (6:1), Канаду (3:1) и уступили Швеции (1:2). По пять баллов набрали канадцы и шведы, но североамериканская команда опередила европейскую за счет успеха в очном матче - 4:3 (в овертайме).

По регламенту две первые сборные в таблице проводили решающий финальный поединок за трофей. Поэтому США и Канада сошлись на льду во второй раз.

На фоне последних событий принципиальное спортивное противостояние переросло в политическое. Финал проходил в Бостоне и представители американской сборной пригласили посетить игру президента США Дональда Трампа. Тот на матч не приехал, но отметился очередным провокационным заявлением.

"Сегодня утром я позвоню нашей великой американской хоккейной команде, чтобы вдохновить их на победу вечером против Канады, которая с гораздо более низкими налогами и гораздо более сильной безопасностью, однажды, возможно, скоро, станет нашим заветным и очень важным 51-м штатом.

Сегодня вечером я буду выступать перед губернаторами в Вашингтоне, к сожалению, не смогу присутствовать. Но мы все будем наблюдать, и если губернатор Трюдо захочет присоединиться к нам, мы будем очень рады его видеть. Удачи вам всем и отличной игры сегодня вечером!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Хоккейная игра выдалась очень напряженной. Канадцы открыли счет, но американцы сравняли, а во втором периоде вышли вперед. "Кленовые" восстановили равновесие и основное время завершилось вничью - 2:2. А судьбу финала и турнира в целом решила шайба канадского форварда "Эдмонтона" Коннора Макдэвида в дополнительный период. Канада победила - 3:2.

После победы время делать заявление настало уже для премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Вы не можете забрать нашу страну - и вы не можете забрать нашу игру", - сказал он.