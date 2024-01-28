Канада відновить експорт зброї до Туреччини після підтримки членства Швеції в НАТО

Представник міністерства закордонних справ Канади Шарлотта МакЛауд заявила, що хоча експортний контроль в даний час залишається в силі, Оттава прагне вирішити проблему з Туреччиною, враховуючи її статус союзника по НАТО.

"Канада та Туреччина продовжують відверто обговорювати наші двосторонні, економічні та торговельні відносини", - заявила вона.

Канада призупинила продаж безпілотників та комплектуючих до них Туреччині у 2020 році після того, як дійшла висновку, що її оптичне обладнання, прикріплене до безпілотників турецького виробництва, використовувалося Азербайджаном під час бойових дій у Нагірному Карабаху.

Оттава зупинила переговори про скасування заборони у 2022 році, коли Анкара висловила заперечення проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Проте, переговори відновилися після саміту лідерів НАТО в липні минулого року.

Згідно з новою угодою, Туреччина надаватиме Канаді інформацію про кінцевих користувачів обладнання канадського виробництва, особливо у разі його реекспорту до країн, що не входять до НАТО.

Що передувало

У вівторок, 23 січня, парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції про вступ до НАТО. Тепер Угорщина залишається єдиною країною НАТО, яка досі не ухвалила рішення.

Наголошується, що вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією, але Фінляндія вступила до НАТО у червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, окрім Туреччини та Угорщини.