Канада возобновит экспорт оружия в Турцию после поддержки членства Швеции в НАТО

Представитель министерства иностранных дел Канады Шарлотта МакЛауд заявила, что, хотя экспортный контроль в настоящее время остается в силе, Оттава стремится решить проблему с Турцией, учитывая ее статус союзника по НАТО.

"Канада и Турция продолжают откровенно обсуждать наши двусторонние, экономические и торговые отношения", - заявила она.

Канада приостановила продажу беспилотников и комплектующих к ним Турции в 2020 году после того, как пришла к выводу, что ее оптическое оборудование, прикрепленное к беспилотникам турецкого производства, использовалось Азербайджаном во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

Оттава остановила переговоры об отмене запрета в 2022 году, когда Анкара высказала возражения против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Однако переговоры возобновились после саммита лидеров НАТО в июле прошлого года.

Согласно новому соглашению, Турция будет предоставлять Канаде информацию о конечных пользователях оборудования канадского производства, особенно в случае его реэкспорта в страны, не входящие в НАТО.

Что предшествовало

Во вторник, 23 января, парламент Турции ратифицировал заявку Швеции о вступлении в НАТО. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, которая до сих пор не приняла решение.

Отмечается, что вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в Альянс вместе с Финляндией, но Финляндия вступила в НАТО в июне 2023 года, а заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.