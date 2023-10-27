Канада утилізує десятки бронетранспортерів, які б могла передати Україні, - CBC

Міністерство національної оборони Канади заявляє, що 67 гусеничних легкоброньованих машин (TLAV) зі 140 одиниць парку перебувають "на стоянці в очікуванні остаточної демілітаризації та утилізації або використовуються як джерело запасних частин" для 73 машин, що залишаються в експлуатації.

За даними відомства, всі транспортери M113, що перебувають на озброєнні вже кілька десятиліть, перебувають у "поганому стані" і очікують на утилізацію.

Крім цього, в канадській армії є 195 LAV II Bisons і 149 броньованих розвідувальних машин Coyote, які також будуть зняті з озброєння цього року.

Компанія Armatec Survivability, розташована в Онтаріо, запропонувала оновити надлишки бронетехніки.

"Усе обладнання, яке безоплатно передає Канада, має бути придатним для поля бою і, що важливіше, має відповідати конкретним потребам, визначеним Україною. Це має бути обладнання, яке українці навчені використовувати і для обслуговування якого мають ресурси та можливості", - заявили в оборонному відомстві, додавши, що всі ці автомобілі експлуатувалися десятки років і перебувають у "поганому стані".

Утім, видання зазначає, що Україна раніше отримала понад 500 одиниць броньованих машин такої моделі від США, Литви, Данії, Іспанії, Італії, Литви, Данії, Іспанії, Італії та інших держав.

M113 для України

У липні міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявляла, що найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн.

Міністр зазначила, що ця броньована гусенична машина також допомагає безпечно перевозити солдатів.

Глава Міноборони Нідерландів пояснила, що ці поставки будуть здійснені разом із Бельгією та Люксембургом. Тоді Міноборони Нідерландів повідомляло, що M113 буде оснащено дистанційно керованою системою озброєння. Також на автомобілі можна встановити кулемети. Україна також отримає потрібні запчастини.

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