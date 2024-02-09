Канада та Фінляндія обговорили спільну роботу з відновлення України

Міністр міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Енджі зустрілася зі своїм фінським колегою Вілле Тавіо та обговорила спільну роботу над відновленням України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Канади.

"Оскільки Канада та Фінляндія є надійними партнерами, які поважають засновану на правилах міжнародну торгівлю та інвестиції, міністри обговорили глобальну економічну безпеку та стійкість. Вони також наголосили на твердій прихильності обох країн Україні та важливості спільної роботи для підтримки її відновлення та реконструкції", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Канади.

Дипломати також обговорили кроки щодо розвитку ключових галузей економіки, зокрема – телекомунікаційних технологій та розвитку глобальних ланцюжків постачання акумуляторів для електромобілів.

Допомога Україні від Канади

Нагадаємо, Канада з початку повномасштабного вторгнення надала Україні військову та фінансову допомогу. Так, 23 січня міністр оборони Канади анонсував новий пакет допомоги Україні. До нього увійшли 10 багатоцільових катерів від Zodiac Hurricane Technologies. Також у Канаді анонсували старт навчання українців на винищувачах F-16.

Крім того, 3 лютого стало відомо, що Канада розглядає можливість передачі Україні ракет класу "повітря-земля" CRV7. Раніше канадський уряд планував їх утилізувати.

Крім того, у Міноборони Канади заявили, що Оттава бере участь у двох коаліціях, які підпорядковуватимуться Контактній групі з оборони України, а саме, у бронетанковій коаліції та коаліції ВПС.