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Канада и Финляндия обсудили совместную работу по восстановлению Украины

Пятница 09 февраля 2024 00:29
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Канада и Финляндия обсудили совместную работу по восстановлению Украины Фото: Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Министр международной торговли и экономического развития Канады Мери Энджи встретилась со своим финским коллегой Вилле Тавио и обсудила совместную работу над восстановлением Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.

"Поскольку Канада и Финляндия являются надежными партнерами, которые уважают основанную на правилах международную торговлю и инвестиции, министры обсудили глобальную экономическую безопасность и устойчивость. Они также отметили твердую приверженность обеих стран Украине и важность совместной работы для поддержки ее восстановления и реконструкции", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Канады.

Дипломаты также обсудили шаги по развитию ключевых отраслей экономики, в частности – телекоммуникационных технологий и развития глобальных цепочек поставок аккумуляторов для электромобилей.

Помощь Украине от Канады

Напомним, Канада с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине военную и финансовую помощь. Так, 23 января министр обороны Канады анонсировал новый пакет помощи Украине. В него вошли 10 многоцелевых катеров от Zodiac Hurricane Technologies. Также в Канаде анонсировали старт учения украинцев на истребителях F-16.

Кроме того, 3 февраля стало известно, что Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет класса "воздух-земля" CRV7. Ранее канадское правительство планировало их утилизировать.

Кроме того, в Минобороны Канады заявили, что Оттава участвует в двух коалициях, которые будут подчиняться Контактной группе по обороне Украины, а именно, в бронетанковой коалиции и коалиции ВВС.

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