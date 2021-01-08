Канада не согласна с выплатами Ирана семьям погибших в катастрофе МАУ

Канада не согласна с тем, что Иран в одностороннем порядке хочет выплатить по 150 тысяч долларов компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины").

Об этом заявил советник премьер-министра Канады Джастина Трюдо Ральф Гудейл, передает CBC.

В частности, издание пишет, что семьи погибших называют предложение Ирана "деньгами за молчание". По словам Гудейла, Тегеран не может в одностороннем порядке предлагать семьям деньги, а переговоры с Канадой еще не начались. Он также заявил, что предложение Ирана о компенсации является "в лучшем случае преждевременным".

Гудейл подчеркнул, что семьи погибших в катастрофе получают угрозы. Кроме того, в самом Иране они подвергались "значительному количеству" дезинформации.

"Похоже, это часть преднамеренной стратегии - продолжать беспокоить и запугивать. Это часть модели поведения, которая заставляет многих очень скептически относиться к иранской версии событий", - добавил Гудейл.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Киев ждет от Тегерана официального заявления относительно компенсаций.

Подробнее о трагедии читайте в материале РБК-Украина "Сознательная ошибка. Что известно о катастрофе рейса МАУ над Тегераном год спустя".