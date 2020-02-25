Канада собрала 2,5 млн долларов для семей погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране

Жители Канады собрали 3,29 млн канадских долларов (2,5 млн долларов США) на помощь семьям погибших в авиакатастрофе рейса PS752 в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.

Глава канадского МИД особенно отметил щедрость канадцев в этом вопросе.

"Спасибо за щедрость! Для семей PS752 было собрано 3,29 миллиона долларов в рамках инициативы CanadaStrong", - написал Шампань.

Напомним, украинский самолет рейса Тегеран - Киев сбили 8 января 2020 года. Погибли все находившиеся на его борту 176 человек - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Иранская сторона признала свою вину только на третий день после инцидента.

На сегодняшний день, Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает три версии по авиакатастрофе в Иране.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина будет вести переговоры о выплате Ираном компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" от имени всех пяти стран-жертв авиакатастрофы.