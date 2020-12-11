Канада наступного тижня почне вакцинацію проти коронавірусу

Фото: вакцина проти коронавіруса (РБК-Україна)

В центральній провінції Канади Онтаріо з 15 грудня почне вакцинацію проти коронавірусу. Провінція отримає близько 6 тисяч вакцин вже у понеділок, 14 грудня.

Про це повідомляє CBC.

Вакцинація препаратом компанії Pfizer буде проходити у двох лікарнях в Торонто та Оттаві. Рішення почати вакцинацію пов'язане із зростанням захворюваності COVID-19.

"Ми збираємося спочатку зайнятися людьми, які знаходяться в найбільш важкому становищі, і нашими медичними працівниками і зробити їм щеплення, тому що трагедія зачепила їх найбільше", - заявив голова цільової групи з вакцин в Онтаріо Рік Хіллієр.

За його словами, провінція розраховує отримати 90 тисяч доз вакцини Pfizer до кінця грудня і поширити її у 13 лікарнях Онтаріо. Крім цього провінція може отримати від 30 до 85 тисяч доз вакцини Moderna до нового року за умови, що вона в найближчі тижні буде схвалена Міністерством охорони здоров'я Канади.

Нагадаємо, 9 грудня МОЗ Канади схвалив використання вакцини від коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech. До кінця року планують отримати вакцини для 249 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що Україна звернулася за допомогою до Канади в отриманні партії вакцини від COVID-19.