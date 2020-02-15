Катастрофа МАУ: пять стран требуют компенсации от Ирана

Участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ в Иране потребовали выплатить своевременную и справедливую компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 сегодня на полях Мюнхенской конференции провели вторую встречу с целью обеспечения прогресса в работе по реализации рамочных условий сотрудничества с Ираном.

Кроме того, министры планируют вручить письмо министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу. В письме отмечена необходимость обеспечения завершения расследования, привлечения к ответственности виновников, прозрачности и обеспечения правосудия для семей и близких жертв трагедии.

Во время разговора с Зарифом министры настаивали на том, чтобы Иран продолжал осуществлять все необходимые шаги для решения вопросов по установлению причин и ответственности за сбитый самолет.

Также министры призвали к прозрачному и тщательному расследованию в соответствии со стандартами и процедурами Международной организации гражданской авиации. Кроме того, министры требуют выплатить своевременную и справедливую компенсацию, соизмеримую с предыдущими подобными трагическими случаями.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате соответствующих компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы МАУ согласно нормам международного права.