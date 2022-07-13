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Канада разрешила ремонтировать турбины "Северного потока-1" в течение двух лет, - СМИ

Фото: Канада разрешила ремонтировать турбины "Северного потока-1" в течение двух лет (nord-stream2.com by Axel Schmidt)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Канады разрешило импортировать и реэкспортировать турбины для ремонта "Северного потока-1" в течение двух последующих лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Globe and Mail.

Согласно данным издания, Министерство внутренних дел Канады предоставило немецкому промышленному гиганту Siemens Energy освобождение от санкций против России в течение двух последующих лет.

Это, со своей стороны, позволит компании отправлять турбины для газопровода "Северный поток-1" на объекты Siemens Canada в Монреале для ремонта и технического обслуживания.

В то же время один из чиновников отметил, что договоренность с Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение на снятие санкций.

"Доходы от газа и нефти напрямую поддерживают российскую армию. Колебаться даже в течение двух лет и показывать, что "Газпром" может получить то, что он хочет, это опасный прецедент", - заявила посол Украины в Канаде Юлия Ковалева.

Одна из турбин, которая находится в Монреале из-за санкций против российского "Газпрома" - отправляется обратно в Европу, остальные же пять отправят в Siemens Canada в течение следующих двух лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что проект "Северный поток-2" был полностью остановлен после российского вторжения в Украину. После этого сообщалось о банкротстве оператора проекта-Nord Stream 2 AG.

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