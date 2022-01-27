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Канада расширит военную миссию в Украине: разместит до 400 инструкторов

Автор: Артур Родивилов

Канада приняла решение расширить общую военную миссию UNIFIER в Украине. Оттава увеличит число инструкторов в два раза - до 400 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Канадские военные инструкторы продолжат находиться в Украине в рамках Unifier до 2025 года, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Около 60 канадских военнослужащих отправятся в Украину в ближайшие дни.

Также Канада должна направить около 340 миллионов долларов помощи.

Канада считает, что угроза российского наступления на Украину касается канадских национальных интересов, ведь, по словам министра финансов Христи Фриланд, Россия поддерживает международное устройство и идеи демократии.

В то же время, по словам министра иностранных дел Мелани Джоли, Канада отдана дипломатическим попыткам разрешить конфликт.

Миссия UNIFIER - это общая канадско-украинская военная миссия, призванная увеличить обороноспособность Вооруженных сил Украины через обмен опытом и совместные военные учения.

Этим военным не будет позволено участвовать в боевых операциях вместе с украинскими военными. Канадские военные будут находиться в Украине как советники и консультанты.

Напомним, в Нацгвардии начался курс подготовки боевых медиков под руководством инструкторов операции UNIFIER. Канадские инструкторы учат гвардейцев спасать жизни во время боя с помощью новейших средств.

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