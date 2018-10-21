Канада проведет масштабную наркоамнистию

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Министр внутренней безопасности Канады внесет в законодательство меры, чтобы погасить судимости за марихуану

Министр внутренней безопасности Канады Ральф Гудейл сообщил, что Канада погасит судимости всем своим гражданам, которые были обвинены за хранение марихуаны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Гудейл заявил, что объявляет о намерении правительства Канады внести в законодательство меры, которые после принятия позволят лицам, имеющим судимость лишь за хранение марихуаны, погасить судимости, если они уже отбыли свое наказание.

"Для этого не будет необходимости ждать или платить пошлины", - добавил министр внутренней безопасности.

По его словам, это сможет дать возможность преодолеть "неадекватные последствия", а также сломать барьеры к большей доступности в трудоустройстве, образовании, проживании, а также способности заниматься волонтерством для местных благотворительных организаций.

"Сейчас, когда законы в отношении марихуаны подверглись изменениям, лица, которые получили судимость лишь за хранение марихуаны, должны получить возможность снять бремя и предубеждения", - отметил Гудейл.

Сообщается, что в Канаде справка о несудимости требуется при большинстве случаев приема на работу, а также при съеме жилья и участия в волонтерских программах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Канаде легализовали продажу марихуаны. Согласно закону, совершеннолетние смогут приобрести в лицензированных магазинах до 30 граммов марихуаны и масло на ее основе, семена и растения.