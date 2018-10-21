Канада проведе масштабну наркоамністію

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Міністр внутрішньої безпеки Канади внесе в законодавство міри, щоб погасити судимості за марихуану

Міністр внутрішньої безпеки Канади Ральф Гудейл повідомив, що Канада погасить судимості усім своїм громадянам, які були звинувачені за зберігання марихуани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Гудейл заявив, що оголошує про намір уряду Канади внести в законодавство міри, які після ухвалення дозволять особам, що мають судимість лише за зберігання марихуани, погасити судимості, якщо вони вже відбули своє покарання.

"Для цього не буде потреби чекати або платити мита", - додав міністр внутрішньої безпеки.

З його слів, це зможе дати змогу подолати "неадекватні наслідки", а також зламати бар’єри до більшої доступності у працевлаштуванні, освіті, проживанні, а також спроможності займатися волонтерством для місцевих благодійних організацій.

"Нині, коли закони стосовно марихуани зазнали змін, особи, які отримали судимість лише за зберігання марихуани, повинні отримати можливість зняти тягар та упередження цього", - зазначив Гудейл.

Повідомляється, що у Канаді довідка про несудимість вимагається при більшості випадків приймання на роботу, а також при винаймані житла та участі у волонтерських програмах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Канаді легалізували продаж марихуани. Згідно із законом, повнолітні зможуть придбати в ліцензованих магазинах до 30 грамів марихуани та масло на її основі, насіння і рослини.