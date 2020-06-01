Канада против возвращения России к формату G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на предложение американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в формат G7. Трюдо подчеркнул, что возвращение России к этому формату невозможно.

Об этом сообщает канадское агентство CTV News.

Трюдо напомнил, что Российскую Федерацию исключили из формата после того, как она вторглась в украинский Крым, нарушая международные правила и нормы.

"Она все еще не придерживается международных правил и норм, поэтому она - вне формата G7 и останется вне его и в будущем", - заявил премьер Канады.

Однако, Трюдо не дал ответа на вопрос относительно возможного участия Канады на предстоящем саммите G7, если на него приедет российский президент Владимир Путин. Он лишь отметил, что будет "много обсуждений" по поводу этого.

Сейчас "Большая семерка" - G7 - состоит из США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Японии.

Напомним, ранее Трамп объявил о переносе саммита G7 минимум до сентября и заявил, что пригласил на встречу Россию и еще три страны.

После этого Британия заявила о готовности блокировать возвращение России в состав G7, но Лондон не против ее участия в следующем саммите в качестве гостя.