ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Канада продлила ограничения на въезд иностранцев

Автор: Артур Родивилов

Канада продлила ограничения на въезд в страну из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать до 21 января 2021 года.

Об этом говорится в опубликованном заявлении министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильяма Блэра.

Это не касается граждан любых стран, прибывающих из США. Для них ограничения пока действуют до 21 декабря 2020 года.

23 ноября в Торонто и в регионе Пил округа Онтарио ввели 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Самые читаемые новости

Новые ограничения подразумевают полное закрытие спортивных залов и центров досуга, казино, парикмахерских, салонов красоты. Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос.

Населению настоятельно рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу и отказаться от общения с родными и друзьями. При этом нарушителям положений локдауна грозит штраф в 750 канадских долларов (более 570 долларов).

Напомним, правительство Канады заключило соглашение с двумя американскими компаниями Novavax и Johnson & Johnson о предварительном заказе миллионов доз вакцин против COVID-19. В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КанадаКоронавирус