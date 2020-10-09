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Дания готова поддержать европейские санкции против России из-за Навального

Москва, Пятница 09 октября 2020 18:14
Дания готова поддержать европейские санкции против России из-за Навального
Фото: Йеппе Кофод (facebook.com DenmarkinUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о готовности Копенгагена поддержать европейские санкции против России за отравление Алексея Навального. Дания категорически осуждает попытку покушения на российского оппозиционера.

Об этом сообщает российская редакция "Радио Свобода".

О готовности поддержать санкции ЕС датский министр заявил после встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Мы требуем прозрачного, всестороннего и тщательного расследования, чтобы установить, кто пытался отравить Навального, и чтобы виновные не избежали ответственности", - подчеркнул Кофод.

Отметим, инициаторами санкций против России стали Германия и Франция. Введение новых антироссийских санкций уже поддержали в Британии и Нидерландах.

Напомним, санкции против России за отравления Навального в Европейском союзе могут согласовать уже в следующий понедельник. На следующей неделе главы МИД стран ЕС могут согласовать санкционный список.

Как писало французское издание Le Monde, в санкционный список Евросоюза могут попасть 9 человек, причастных к отравлению российского оппозиционера.

Добавим, в российском МИД пригрозили зеркальным ответом за санкции из-за Навального.

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Новости Украины Политика Санкции против РоссииЕвросоюзДанияНавальныйотравление
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