Канада приравняла российскую группировку к террористам

Власти Канады внесли "Русское имперское движение" в список террористических организаций. Также под запрет попала ультраправая американская организация Proud Boys ("Гордые парни"), которая штурмовала Капитолий.

Об этом говорится в сообщении официального издания правительства Канады.

Всего в обновленный список террористических организаций было внесено 13 групп, основная часть из них связана с ИГИЛ.

Ранее США признали "Русское имперское движение" террористической организацией.

По данным GlobalNews, включение "Русского имперского движения" в список террористов объясняется тем, что его военное крыло было связано с военной агрессией в Украине, Ливии и Сирии. На данный момент движение не признано запрещенным в России.

Deutsche Welle в июне 2020 года связывало РИД с центрами по боевой подготовке, в которых проходили тренинги будущие участники конфликтов в Сирии и на востоке Украины. По данным издания, эти центры посещали и приезжавшие из Германии сторонники неонацистских организаций.

В апреле 2020 года США включили монархистское объединение в список террористических. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что движение готовит неонацистов и сторонников превосходства белой расы в Европе, а также пытается сплотить подобные группировки для борьбы с теми, кого они называют своими врагами.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Кроме того, в США федеральные прокуроры предъявили обвинения уже более 150 человек в деле о штурме Капитолия 6 января. Всего опознали уже 400 участников штурма.