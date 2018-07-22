Канада прийме 50 співробітників сирійської організації "Білі каски"

Канада погодилася прийняти до 50 волонтерів та членів їх сімей, що разом складе близько 250 людей

Канада надасть статус біженців 50 евакуйованим із Сирії співробітникам сирійської гуманітарної організації "Білі каски" і членам їх сімей. Про це з посиланням на джерела в уряді Канади пише CBC News.

За даними високопоставлених чиновників, які побажали залишитися анонімними, уряд погодився прийняти до 50 волонтерів "Білі каски" і членів їх сімей, що разом буде складати близько 250 осіб.

При цьому чиновники уточнили, що кількість сирійців, які отримають притулок в Канаді, може змінитися.

Зазначимо, що глава МЗС Канади Христя Фріланд стала ініціатором міжнародної операції з надання притулку сирійським рятувальникам.

Зазначимо, що про свої плани приєднатися до операції по їх переселенню заявила також Великобританія і Франція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на прохання США і деяких європейських країн ізраїльські військові евакуювали членів сирійської неурядової організації і їх сім'ї з Сирії. Людей вивели із зони військового конфлікту на півдні Сирійської Арабської Республіки у зв'язку із загрозою їх життю.

Ізраїльські військові зазначили, що трансфер цих громадян Сирії через Ізраїль є "виключно гуманітарним жестом", а Ізраїль продовжує дотримуватися політики невтручання в сирійський конфлікт.