Канада предоставила убежище гражданке Саудовской Аравии

Фото: Джастин Трюдо (pm.gc.ca)

Рахаф Аль-Кунун утверждает, что на родине она подвергалась угрозам и насилию со стороны семьи

Канада предоставила убежище 18-летней гражданке Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун, которая бежала с родины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

11 января аль-Кунун вылетела в Канаду бортом авиакомпании Korean Air из Таиланда.

"Мы положительно ответили на просьбу ООН предоставить ей убежище", - заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в пятницу.

Как отмечает издание, 5 января девушка прилетела в Бангкок рейсом из Кувейта, где находилась в поездке с родственниками.

Аль-Кунун утверждала, что на родине она подвергалась угрозам и насилию со стороны семьи, потому что не соглашалась выйти замуж.

Власти Таиланда разрешили ей покинуть здание аэропорта, где она провела несколько дней, и переселиться в отель.

Организация Объединенных Наций признала 18-летнюю саудовку беженкой.

Напомним, Мальта согласилась принять 49 мигрантов, спасенных в начале месяца в Средиземном море, которые находились на кораблях правозащитных организаций Sea Watch и Sea-Eye. После этого мигрантов распределят между собой восемь других европейских стран.